Nieuwe gezichten bij ZwangerFit

Marleen Tromp en Irene Lock zijn de nieuwe gezichten van ZwangerFitavond dat vanaf 24 januari vanaf 19:00 uur gegeven gaat worden bij Fysioteam aan de Schoonoordsingel in Den Burg. Zij geven de begeleiding samen met Henriëtte Timmermans.

Zwangerschapsbegeleiding is van alle tijden. Vroeger leerde men kinderkleertjes naaien en over hygiëne, daarna ging het voornamelijk over de bevalling, en nu hebben we het veilige en goede gevoel van de mamma's hoog in het vaandel. Zwangerschapsbegeleiding anno 2017 is meegegroeid met zijn tijd. Niet meer allemaal op een matje zoals vroeger en met elkaar een uur lang vol kletsen over de zwangerschap en de bevalling, maar een combi van actief zijn en van steeds een stukje van de informatie over alle relevante zaken. Per week komen nu de aanstaande moeders bij elkaar om op hun eigen tempo de training te doen, waarbij voorop staat dat het goed moet zijn voor de zwangerschap en het veranderende lijf. Dat oude stoffige imago is er al een tijdje vanaf. De yoga is de afgelopen jaren aan bod geweest, de sport heeft daarna zijn intrede gedaan. De gastsprekers zijn diverser geworden en de verloskundige heeft een grotere inbreng gekregen in de lessen. Internet heeft z'n invloed gehad, want iedereen kan zijn informatie nu makkelijk verzamelen. De informatie in de cursus van nu is vooral kort van stof, samengebald in praktische en bruikbare onderwerpen.

De gezichten rond de cursussen zijn vernieuwd en vooral verjongd. Lock en Tromp zijn gespecialiseerd in de materie rond de zwangerschapsbegeleiding. Zij zijn van de generatie, die vindt dat je vooral moet blijven doen wat je kunt, en dat de zwangere alleen gebaat is bij tips en trucs maar vooral niet betutteld moet worden. Dynamiek en plezier is de leidraad. Aanpassing daar waar het moet, en dan is een uitgekiende begeleiding belangrijk. Het zijn acht lessen, die bestaan uit 45 minuten trainen en 30 minuten een greep uit de theorie onderwerpen. Dat kan zijn: gezond bewegen, de bevalling, veranderingen, seksualiteit, depressie en veerkracht etc. De binnentraining wordt afgewisseld met buitentraining. Er volgen na alle bevallingen twee lessen: eerst een babybijeenkomst met daarna nog een tweede extra les. Opgeven kan via de GGD-website www.GGDhn.nl of www.ggdhollandsnoorden.nl onder de kop zwanger/ locatie Texel of via de praktijk: Fysio Team Texel 0222-760760. Hier ook meer informatie over de kosten.