Gratis spreekuur Stay Fit en FysioBurgwal

FysioBurgwal en Stay Fit houden vanaf deze week twee keer per week een gratis inloopspreekuur, elke dinsdag om 14:30 uur en elke vrijdag om 16:30 uur.

FysioBurgwal is dan aanwezig bij StayFit op het Wezenland 1b (naast gemeentewerken). Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. "Wanneer je een lichamelijke klacht hebt, advies wil hebben of twijfelt of therapie voor een bepaalde klacht zinvol is op dit moment kan je bij ons terecht op het inloopspreekuur", schrijft Marleen Hohmann van FysioBurgwal. Tijdens dit gratis inloopspreekuur wordt het klachtenbeeld beoordeeld door een fysiotherapeut door middel van een screening . Deze screening wordt gedaan aan de hand van een gesprek en een klein onderzoek (als dat nodig is). Tijdens het gratis inloopspreekuur zal er geen behandeling plaats vinden. "De fysiotherapeut zal na de screening samen met u gaan kijken wat het beste vervolg voor u is. U kunt hierbij denken aan welke therapeut uw klachten het best kan behandelen of de fysiotherapeut kan het advies geven om eerst contact met uw huisarts op te nemen voor aanvullend onderzoek. Sporters en niet-sporters zijn welkom op dit spreekuur", vervolgt Hohmann.

De persoonlijke situatie en wat de patiënt in het dagelijks leven of tijdens het sporten belemmert zijn van belang. Samen met de patiënt wordt gezocht naar een oplossing. "We achterhalen de mogelijke oorzaak van de klacht of blessure en bekijken wat er aan te doen is om dit in de toekomst te voorkomen. We streven naar een actieve rol van de patiënt, we trainen niet in een groep, maar helpen iemand individueel op weg zodat hij of zij de draad weer op kan pakken. Mensen in beweging houden binnen hun mogelijkheden staat bij ons voorop", besluit de fysiotherapeute.