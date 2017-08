Proeverij Wijn aan Zee kent zomerse aftrap

De eerste editie van Wijn aan Zee op het Zeereeppad in De Koog had zich geen beter weer kunnen wensen.

Het was goed toeven boven op het duin. Een heerlijke temperatuur met een verkoelend briesje, in een prachtig decor met fraai uitzicht over het strand.

En natuurlijk een glas wijn in de hand. Op dat gebied was er volop keus, bezoekers konden zich in vier kramen laten bijpraten over de herkomst en andere eigenschappen van rode en witte wijn en rosé. En er was ook een smakelijk hapje. De proeverij werd muzikaal opgeluisterd door Roxi Jasper. Harry Wuis, animator van het Zeereeppad, had voor de sponsors van het pad dat er alweer negen jaar ligt een fles wijn als presentje meegenomen. Om het pad zandvrij te houden veegt Gerard Zoetelief het elke week.





Harry Wuis, animator van het Zeereeppad in De Koog, en Gerard Zoetelief die het pad boven op de duinen wekelijks veegt om het zandvrij te houden, brengen een toost uit op het succes.