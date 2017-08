Economie van Texel belicht in Reformatorische Dagblad

In een achtdelige serie neemt het Reformatorisch Dagblad de economie van het eiland Texel onder de loep. De redactie portretteert bedrijven in verschillende sectoren.

De krant sprak met Wim Ploeg over SnelStart, vakantiepark de Verrassing en de Lopifit, met Carola Kaak (27), bedrijfsleider van Strandpaviljoen Vijftien over werken in een seizoensbedrijf, met schapenboer Jan Willem Bakker van De Waddel over het Texelse schapenras, met Jan Boyen Rienks van Paracentrum Texel over de schoonheid van Texel vanuit de lucht en met fietsverhuurder Erwin van der Linde over hoe je met een elektrische fiets op één dag twee keer het eiland rond kunt.

De serie is te lezen via deze link