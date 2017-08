De koog maakt zich op voor Tropical

In De Koog wordt komend weekend de 34-ste editie van het Tropical Sea Festival gehouden. Tijdens de traditionele 'seizoensafsluiter' is het hele dorp in tropische sferen. Op straat is van alles te doen, terwijl in de cafés en restaurants livemuziek is.

Vrijdag vanaf 20:00 uur barst het feest los met de optocht van de brassband door de Dorpsstraat. De muziek is dit jaar een mengeling van Salsa, Reggae, Merengue, R&B, Caribean, Funk en meer. De deelnemende horecagelegenheden zijn Sjans (optreden ExoBeat) Genieterij 't Plein: (Friction Reggae band) Café De Jutter: Piano House, Toekomst (Kaliber), Bilder ( How We Roll en de 'overkantse' DJ's Lionel Rocks en JURAB) en Café Geen Idee (Valentijn Buytenhek en Emile Baars). Op zaterdag gaat het festival vanaf 18:00 uur in alle hevigheid verder.

Tickets voor het evenement zijn in de voorverkoop €10,- voor een dagticket en 17,50 voor een ticket voor beide dagen. Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op de Facebookpagina Tropical Texel. Aan de kassa zijn ook kaarten verkrijgbaar, dan kosten ze €15,- en €23,-.