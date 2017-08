Grote muzikale variatie op Strenderpop

Het was even wennen, regenbuien tijdens Strenderpop, maar gelukkig ook veel opklaringen en de zon liet zich ook regelmatig zien.

Vrij snel na de aftrap door de jongste band Funky Groove, stroomde het veld rond de muzieknis vol om dertien Texelse bands te zien optreden. Samen zorgden ze voor een grote muzikale variatie, een festival waarin allerlei genre's de revue passeerden. Blues, rock, ballades, Nederlandstalig, jazz en country en reggae. Veel covers, maar ook bands met eigen werk.

De jongste jeugd was vertegenwoordigd in Funky Groove, met zangeres Sophie Zoetelief en gitarist Daan Mahieu, acht en negen jaar oud. Begeleid op bas door leermeester Henk Vroom zetten ze een even fraai als strak optreden neer, dat ze in een half jaar goed hadden ingestudeerd. Twee prachtige stemmen die mooi combineerden, van verlegenheid hadden de twee geen last, vlot praatten ze de nummers aan elkaar, met hier en daar een kwinkslag.

Bijzonder intermezzo tussen de vele optredens door was de drumsolo van Jan Frans Haveman, die ter elfder ure door de organisatie was ingelast. Hij oogstte er een daverend applaus mee.

Bleef het 's middags overwegend droog, in de loop van de avond trokken meerdere buien over Oosterend en zocht het publiek een droog heenkomen in de tent, ander luifels en paraplu's.





Jongleren tijdjes het optreden van Jug Bros.





9 Not 10, ontstaan uit popfestival Overstag.





Ronny Kaczor (rechts) en Peter Bakker van The Walrus.