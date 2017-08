Zo, daar zijn we weer. Na twee weken afwezigheid zijn we terug. Ik had vakantie en bovendien wist ik voor het eerst eens niet waarover ik moest schrijven. Het is komkommertijd en bovendien gaat het eigenlijk gewoon goed op het eiland... Gelukkig is er altijd wel iets te vinden, als je er maar naar zoekt. Wat te denken van dit tubetje mayonaise dat door meer 100.000 mensen gezien werd?

Ik loop nu toch alweer wat aardig jaartjes in het vak rond, maar ik snap nog niet altijd hoe nieuws werkt. Natuurlijk heb ik geleerd dat er een mix moet zijn tussen hard en soft nieuws en je weet als redacteur in veel gevallen van tevoren welk bericht het online goed gaat doen. Nieuws over een belangrijke beslissing van de gemeente boeit de lezer in negen van de tien gevallen totaal niet, terwijl een bericht over een zonnebloem in de dakgoot of een kip op het dak van De Slock veelvuldig gedeeld wordt. Dit tubetje mayonaise haalde onze site niet, maar had dat ook totaal niet nodig. De Facebookpagina van restaurant Quinty's in De Koog werd nu al wel gevonden, zo bleek uit het enorme bereik. Wat maakt zo'n tubetje nou zo leuk dat het massaal gedeeld wordt? Het heeft een hoge schattigheidsfactor en voor veel mensen is het natuurlijk nieuw. Het toverde ook een glimlach op mijn gezicht.

Een kennis die mij er op attendeerde, vroeg of het grote bereik geen nieuwswaarde had. Het ging mij te ver. Het nieuws stroomt deze weken niet automatisch binnen, maar je moet de grenzen wel bewaken. Je kunt ook te ver gaan. Toch bezondig ik me online regelmatig aan berichten met weinig nieuwswaarde. Maar als ik denk: dat vindt de lezer leuk. Waarom zou ik het dan niet even meenemen. Ik moet dan ook lachen als ik zie dat het bericht gedeeld wordt met opmerkingen als "Hier gebeurt dus echt wel wat", zoals gebeurde bij de zonnebloem in de dakgoot.

Wij zijn niet de enige die ons bezondigen aan absoluut kulnieuws. Een opblaasflamingo met de kop de verkeerde kant op, haalde de website van De Telegraaf en de NOS bracht ons het schokkende nieuws dat kazen van een bepaald merk een aantal dagen niet in de winkel verkrijgbaar zouden zijn. Bij de buren aan de binnenburg wist men twee verhalen te maken over een neushoornkever... Het zijn zware tijden voor de redacteuren, maar je komt wel minder zwaarmoedig achter de website vandaan. Meer lekker luchtig nieuws online.

Maar wees gerust, het is niet alleen gelul in de loze ruimte.... In de krant die vanmiddag op de mat valt, staat weer genoeg nieuws. Dat beloof ik.

Job Schepers

