Molenkoog ontvangt 40.000ste bezoeker

Marine Moerbeek neemt de taart in ontvangst. (Foto: March Heijnen)

Martine Moerbeek uit Den Burg was zondag de 40.000ste bezoeker van zwembad Molenkoog in Den Burg.

Ze kreeg een slagroomtaart van medewerker Remko Nagtegaal van het openluchtbad aan de Slingerweg. Haar kinderen Lize en Pieter waren eerder op de dag al gekomen om te zwemmen en in het water te spelen.

Door de jaren heen is de familie Moerbeek frequent bezoeker van Molenkoog geweest. Zowel de kinderen als moeder Martine hebben er hun diploma gehaald. Martine indertijd nog via het schoolzwemmen. Zij herinnert zich nog goed dat ze met de AOT-bus vanuit Oosterend naar het zwembad werd gebracht om daar met klasgenoten zwemles te krijgen.

Volgens Molenkoog zag het er aanvankelijk naar uit dat de verkoop van dagkaarten en vijf-badenkaarten dit jaar hoger lag dan in 2016, maar dat is veranderd. De verkoop van die kaarten ligt momenteel achter ten opzichte van een jaar geleden.

"Toch kwam de 40.000 te bezoeker slechts een kleine week later over de drempel dan vorig jaar. Dat betekent dat de abonnementhouders vaker komen zwemmen."

Volgens het zwembad heeft het weer tot nu toe niet erg mee gezeten. "Hopelijk hebben we nog wat mooi weer tegoed en weten toerist en Texelaar het bad nog even te vinden." Molenkoog is tot en met zondagmiddag 17 september geopend.

Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 september wordt de jaarlijkse zwem-4-daagse gehouden. Kinderen onder de 10 jaar oud zwemmen op de vier avonden minstens tien banen per avond, oudere kinderen en volwassenen zwemmen er minstens twintig.

Eenieder die mee wil doen, kan zich vanaf maandag 4 september opgeven aan de kassa van Molenkoog. De prijs bedraagt ook dit jaar €5,25 per persoon.