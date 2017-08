Ecomare behoudt skelet vinvis

Ecomare prepareert vandaag het skelet van de aangespoelde vinvis bij paal 18, zodat dat behouden kan blijven.

Het prepareren duurt naar verwachting tot 16:00 uur. Belangstellenden kunnen de werkzaamheden volgens Ecomare op gepaste afstand volgen in de wetenschap "dat het een onprettig beeld kan zijn".

Burgemeester Uitdehaag vroeg Rijkswaterstaat zondag een dag te wachten met het opruimen van het kadaver, zodat Ecomare de tijd had om het skelet te behouden.

De 18,85 meter lange vinvis is in verre staat van ontbinding. Het dier – een vrouwtje – is al meer dan tien weken dood. Het dier is vermoedelijk om het leven gekomen nadat het door een schip was aangevaren.

Naar verwachting zijn skelet en overige restanten aan het einde van de dag van het strand gehaald.