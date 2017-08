Texels vrouwenkoor start repetities

Het Texels vrouwenkoor begint op maandag weer met de repetities. Het koor oefent elke maandag van 13:30 tot 15:30 uur in het gebouw van Artex kunstenschool Texel aan het Schilderend in Den Burg. Vanaf dit seizoen gaat het koor met nieuw elan aan de slag met onze nieuwe dirigent Arlene Coyle.

Het koor heeft een breed repertoire. Van klassiek tot close harmony. Altijd op zoek naar nieuwe inspirerende stukken, waaraan de nieuwe dirigente uiteraard ook haar bijdrage zal leveren. Het koor bestaat op dit moment uit ruim dertig vrouwen die elke week met veel plezier en enthousiasme samen zingen. Dikwijls begeleid door onze pianiste.

"Heeft u zin om mee te zingen? Nieuwe leden of belangstellenden zijn van harte welkom! Kom vrijblijvend een keertje luisteren of meedoen. Of bel voor meer informatie met Anneke Kooger (tel. 0653707571) of Hannie Oskam (310136) of bekijk de facebookpagina van het Texels Vrouwenkoor", laat het Vrouwenkoor weten.