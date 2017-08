Kringloopwinkel gaat stoppen

De kringloopwinkel aan de Schilderweg in Oudeschild gaat ermee stoppen.

Het is volgens Martin Steinvoorn niet meer op te brengen om de winkel in de lucht te houden. De zaak ondervindt teveel concurrentie van pagina's op Facebook waarop tweedehands spullen worden verhandeld.

Daarnaast spelen een gebrek aan achterland, te weinig huisontruimingen en de BTW van 21 procent de winkel in tweedehands spullen parten.

Martin en zijn vrouw Joanne stapten in 2012 in de kringloopwinkel met de ideële gedachte om mensen met een krappe portemonnee van dienst te zijn. Ze waren toen ook al een paar keer ingevallen voor de vorige eigenaar.

Rommel werd er niet verkocht, voordat tweedehands spullen de winkel in kwamen, werd eerst bekeken in welke staat het was en of kopers het zouden willen hebben.

De verwachting is dat de winkel half oktober stopt, de huur van de ruimte is per 1 november opgezegd.