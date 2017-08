Opnieuw paraffine aangespoeld

De afgelopen dagen is opnieuw paraffine op de Noord-Hollandse stranden aangespoeld. Op Texel liggen stukjes ten zuiden van paal 9.

Rijkswaterstaat moet daardoor aan de overkant opnieuw stranden gaan schoonmaken. Dat was ook al gebeurd, nadat in het weekend aanzienlijke hoeveelheden paraffine waren aangespoeld tussen Zandvoort en Den Helder.

De paraffine op Texel wordt goed in de gaten houden. Voor het ruimen zet RWS menskracht en materieel in aan de overkant, omdat daar naar verhouding veel meer op het strand ligt. Op Facebook was overigens te lezen dat de Kustzeilvereniging van De Cocksdorp bij het opruimen van het strand bij paal 33 zeventig kilo paraffine van het strand haalde.

De nieuwe paraffine ligt volgens RWS verspreid op de kust van Noordwijk tot Zandvoort en van IJmuiden tot aan Den Helder. Het opruimen van de paraffine kan alleen bij laag water en gebeurt zowel handmatig als machinaal. Tijdens de werkzaamheden blijft het strand toegankelijk voor badgasten.

Het is onbekend wie voor het lozen verantwoordelijk is. Volgens RWS gaat het vermoedelijk om een schip dat op zee zijn laadruim heeft schoongemaakt. "We hebben op verschillende stranden monsters van de aangespoelde paraffine genomen. Deze worden in het laboratorium van Rijkswaterstaat in Lelystad onderzocht. Op basis hiervan probeert het team Maritieme Politie van de Landelijke Eenheid samen met de Kustwacht de veroorzaker van de vervuiling te achterhalen."

Paraffine wordt onder meer gebruikt bij de productie van kaarsen, als omhulsel voor kazen, in de farmacie, in cosmetica en in verpakkingen. Het goedje is niet schadelijk voor mensen, wel kunnen honden en andere dieren er ziek van worden als zij het opeten.