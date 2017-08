Vrijwilligers maken strand schoon

Tientallen vrijwilligers hebben maandag en dinsdag meer dan 1100 kilo aan rommel en afval van het Texelse strand gehaald.

Dat gebeurde in het kader van de Boskalis Beach Cleanup Tour die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden.

Maandag werd tussen paal 28 en de Slufter 516 kilo van het strand gehaald, dinsdag bedroeg de opbrengst van paal 17 tot paal 9 in totaal 605 kilo.

Volgens een woordvoerder van Stichting Noordzee, organisator van de opruimactie, zat er veel hout tussen het vuil, maar ook touwtjes, doppen, plastics en pallets.

Een van de opmerkelijkste vondsten was een hoefijzer en die bracht dinsdag ook meteen geluk. De weersvoorspellingen waren niet al te best, maar het bleef uiteindelijk het grootste deel van de dag droog.

Er werd op het strand tussen paal 17 en paal 9 ook wat paraffine aangetroffen, maar dat waren volgens de woordvoerder slechts al uit elkaar gevallen stukjes.





Dinsdag hielpen 85 mensen mee met het opruimen, maandag kwamen er zestig mensen in actie. Het geruimde vuil werd – in overleg met de gemeente – in de afvalcontainers bij de strandopgangen achtergelaten.

De doppen hield de organisatie apart, zodat die nog nader op herkomst en dergelijke kunnen worden onderzocht.

De Beach Cleanup Tour startte begin deze maand bij Cadzand en op Schiermonnikoog. De toer eindigt over een paar dagen in Zandvoort. Hij is bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat zwerfvuil niet op het strand thuishoort.