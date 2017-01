Spokentocht bij paal 21

Op vrijdag 27 januari houdt Young 4 Ever een spannende spokentocht in het bos. Het startpunt is bij de parkeerplaats van paal 21. Deelname is gratis en na afloop van de tocht is er de gelegenheid om in de Toekomst bij te kletsen. De griezeltocht is vanaf 19:00 uur voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen.