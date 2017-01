Ezelshoofd naar Kaap Skil gebracht

Het ezelshoofd dat afgelopen weekend op De Hors werd gevonden, is overgebracht naar Kaap Skil in Oudeschild.

Het 1,25 meter lange blok, onderdeel van een schip, werd maandag van de Hors gehaald. Het blok is vermoedelijk tweehonderd jaar oud.

Bij het museum is het ezelshoofd ingepakt in krimpfolie en gaat het in een bak met water met PEG (Polyethyleenglycol) om behouden te blijven. Als het mogelijk is, wordt dat volgens locatie-manager Corina Hordijk een proces dat bezoekers kunnen zien.

"We willen verder gaan uitzoeken wat het is en het zou ook mooi zijn als we kunnen achterhalen van welk schip het ezelshoofd is geweest." Daarvoor wordt onder meer gedacht aan bestudering van het hout om meer over de herkomst van het scheepsonderdeel te weten te komen.





Het ezelshoofd dat ongeveer driehonderd kilo zwaar is en door Henk Wuis op De Hors werd gevonden.