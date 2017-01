Winterlezingen Ecomare, thema licht en donker

In januari en februari 2017 organiseert Ecomare een serie winterlezingen met als thema 'licht en donker'. Op vier donderdagavonden wordt dit thema van verschillende kanten belicht. De avonden beginnen steeds om 20 uur, de entree is € 5,- inclusief koffie of thee.

Op donderdag 12 januari houdt Pepijn Lijklema van Vigor Novus een voordracht over de verlichting van de openbare ruimte op Texel en over het beleid van de gemeente.

Op donderdag 26 januari vertellen Sytske en Adriaan Dijksen over de nachtvlinders en nachtvogels die op Texel voorkomen.

Dr. Marcel Wernand van het Koninklijk NIOZ komt op donderdag 9 februari over de kleur en de helderheid van de zee vertellen. Deze worden beïnvloed door alles wat er in het water zweeft en door het licht.

Op donderdag 23 februari wordt de serie afgesloten met een voordracht van Pierre Bonnet over de vleermuizen die op Texel voorkomen, hoe ze leven en hoe donker de nachten moeten zijn voor deze prachtige dieren.

Opgave voor de winterlezingen is niet nodig. Iedereen is van harte welkom op de betreffende avonden om 20 uur in de Sterrenzaal in het veldcentrum van Ecomare.