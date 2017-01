Venema en Rienks op avontuur voor goede doel

Henri Venema en Jan Boyen Rienks doen vanaf vrijdag 6 januari voor het Tesselhuus mee aan de ScanCoveryTrial 2017, een autotoertocht van ruim zevenduizend kilometer door Scandinavië.

De twee Texelaars rijden in een Volvo XC90 die ze de afgelopen weken hebben voorbereid op de puzzeltocht door sneeuw en ijs waarbij de temperaturen ver onder het nulpunt kunnen dalen. Henri en Jan Boyen starten komende vrijdag in Beek en rijden daarna tot en met zondag 15 januari al puzzelend de route naar het eindpunt. Er doen ruim honderd teams mee aan de tocht.

Henri is in het dagelijks leven apotheker op Texel en Jan Boyen is eigenaar van Paracentrum Texel op het Texelse vliegveld. Het bestuur van het Tesselhuus is Henri en Jan Boyen zeer erkentelijk voor de inspanningen die worden geleverd.

Steun het team

Mensen die Henri en Jan Boyen - en daarmee het Tesselhuus - willen steunen, kunnen een bijdrage storten op het rekeningnummer van het Tesselhuus: NL64RABO0362573360 graag onder vermelding van ScanCoveryTrial. Onze hartelijke dank alvast! Meer over Henri en Jan Boyen is te vinden op Facebook op de pagina 'Team Aurora Borealis Texel'. Meer over de ScanCoveryTrial is te vinden op www.scanct.nl

In de krant van vrijdag een uitgebreid interview met de twee avonturiers. Ook zal de redactie regelmatig updates sturen van de belevenissen van het tweetal.