Statiegeldactie klanten Albert Hein levert € 616,90 op voor molen De Traanroeier

De Texelse graanmolen De Traanroeier is flink verwend door de klanten van Albert Hein in Den Burg. Door het statiegeld van lege flessen te doneren verzamelden zij in ongeveer zes weken tijd € 616,90. De molenaars en museummanager van Museum Kaap Skil hebben de donatie gisteren bij de supermarkt in ontvangst genomen. Het bedrag wordt besteed aan het onderhoud van de bijna driehonderd jaar oude molen.

De Traanroeier

Molen De Traanroeier is een nog werkende graanmolen in Oudeschild op Texel. Het Rijksmonument is gebouwd in 1727 in Zaandam. Nadat hij daar bijna 200 jaar dienst had gedaan als graanmolen, is hij naar Texel verplaatst. Sinds 1902 bepaalt de karakteristieke molen de skyline van Oudeschild. De Traanroeier is als onderdeel van Museum Kaap Skil te bezoeken. Een ploeg vrijwillige molenaars laat de molen regelmatig draaien. Het meel van de molen wordt in het museum verkocht en op het eiland in brood en taart verwerkt.

Steun

Dankzij dit soort acties en bijdragen van donateurs, sponsoren en verschillende fondsen kan de Traanroeier draaiend en de geschiedenis levend gehouden worden.