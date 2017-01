Line up en kaartverkoop popfestival Overstag

Voor het Texelse popfestival Overstag dat op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017 wordt gehouden zijn vanaf maandag kaarten te koop bij Nauta Boek.

Tien nieuwe Texelse bands treden op tijdens Overstag. Ze zijn in september vorige jaar in De Compagnie in Oudeschild samengesteld op basis van loting. Muzikanten konden zich opgeven, waarna hun namen uit de hoge hoed werden getrokken. De afgelopen periode is druk gerepeteerd, over ruim twee maanden treden ze op.

Op vrijdag is de speelvolgorde:

• Band four

• Horse in the hall

• Last band standing

• Flo and the flowin bitches

• 9 not 10

En op zaterdag:

• Mixed up

• Teugewiend

• The one

• The event

• Tack

De eerste bands beginnen om 20.00 uur met spelen. De laatste band is om 00.00 uur klaar, de locatie sluit om 01.00 uur. Een kaartje kost €7,50.