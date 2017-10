Texels Wonen blijft zich onderscheiden

"Wauw, wat een ruimte. Het was altijd al één van mijn favoriete winkels, maar dit is wel een verbetering. Ik was nog wel eens bang om wat om te stoten, dat hoeft nu zeker niet meer", vertelt een toeriste die net Texels-Wonen aan de Schilderweg nabij Oudeschild uit komt lopen.

Het zijn geluiden die eigenaar Bert van der Wal als muziek in de oren moeten klinken. De afgelopen periode is de winkel helemaal op de schop gegaan. Niet alleen werd alles ingedeeld, zodat het ruimer is, ook werd alles geverfd en werden de tafels anders ingedeeld, zodat het ook visueel groter is geworden. "De eerste reacties zijn zeer positief en dat is natuurlijk geweldig. Daar doe je het voor", laat Bert weten.

De zaak lijkt qua oppervlak wel verdubbeld, ondanks dat er geen centimeter is aangebouwd. Indeling is hierbij het toverwoord. Het geheel loopt nu beter in elkaar over. Waar Texels-Wonen eerst bestond uit een bloembinderij en een gedeelte met woonaccessoires, is het bedrijf nu omgetoverd tot één geheel. De laatste maand is gebruikt om het geheel nog verder te perfectioneren. "Er is nog altijd een woongedeelte en een afdeling voor de bloemen, maar het sluit nu aan. Je ziet nu wel de elementen van elkaar in de verschillende afdelingen terug. Bovendien hebben we alles ruimer opgezet, zodat de doorkijk stukken beter is", legt Bert uit.





De ruimtelijke indeling valt al op bij binnenkomst, er is echt sprake van een metamorfose. De muren hebben een verfbeurt gehad, die goed aansluit op de industriële uitstraling van de zaak. De toonbanken die in de hoek links de ruimte afsloten, zijn verplaatst zodat er nu ruimte is voor een aparte, lichte, plantenhoek. Als je naar binnenloopt en naar rechts kijkt, zie je direct een deel van de 'woonloods', het nodigt uit om door te lopen. In het woongedeelte zelf zijn de schotten die eerder zorgde voor aparte ruimtes verdwenen, zodat je nu van de ene kant naar de andere kunt kijken. Ondanks deze ruime setting behoudt de woonafdeling zijn knusse huiselijke karakter. "We zitten nooit stil. We zijn altijd bezig om het mooier te maken. Bovendien is het een winkel die je iedere dag moet herschikken. Zodra je iets verkoopt, moet alles weer opnieuw worden ingedeeld", vertelde Bert vorige maand al.

Als Bert door zijn winkel loopt, merkt je het enthousiasme. Voor de Texelaar die het niet kent: bij Texels-Wonen vind je woonaccessoires die je niet bij de standaard woonwinkel vindt. "Anne-Marie (de vrouw van Bert red.) en ik gaan vaak naar België of Duitsland om nieuwe spullen voor de winkel te zoeken. De relaties die we daar hebben, hebben onder meer spullen uit Indonesië en Java. Als ik wat nieuws koop voor in de winkel, moet het iets zijn wat we niet eerder hebben gehad. Het moet steeds vernieuwen."





Sinds het vorige bezoek, is er aan spullen al weer een hoop veranderd, je kunt stellen dat een bezoek aan de woonwinkel nooit verveelt. Van kaarsen tot vloerkleden en van beelden tot aan lampen. Op woongebied is er eigenlijk niet iets wat Texels-Wonen niet heeft. Het is duidelijk dat Bert en zijn team er weer een stapje bij hebben gezet en dit geldt ook voor de bloembinderij. "Naast de traditionele boeketten die men gewend is, hebben we nu ook iets speelsere boeketten. De vraag naar wat meer onderscheidende boeketten neemt toe en aan die wens voldoen we graag. Wat de woonaccessoires betreft hebben we weer een stap omhoog gezet", besluit Bert. Texelaars die Texels-Wonen nog nooit bezocht hebben, doen er goed aan dit snel eens te doen. Bovendien is de winkel eigenlijk geen week hetzelfde, waardoor een spontaan bezoekje altijd de moeite waard is.