Testloop op atletiekbaan

AV Texel houdt dinsdag 7 november een hardloopwedstrijd/testloop op de atletiekbaan aan de Haffelderweg.

Er kan deze avond gelopen worden over de afstanden 800 meter en 3000 m. Iedereen vanaf 10 jaar kan meedoen. De 800 m start om 19.00 uur, de 3000 m kort nadat de kortere afstand is gefinisht. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in het clubgebouw. Niet alleen voor leden van AV Texel, iedereen die graag hardloopt mag zich komen testen op de atletiekbaan. Met na afloop even gezellig napraten in de kantine van het clubgebouw.

Voor meer informatie www.avtexel.nl.