"CBS zet Noordzeevisserij ten onrechte in kwaad daglicht"

Vissersactiegroep EMK vindt dat een maandag gepubliceerd CBS/WNF-persbericht gerectificeerd moet worden. Zij doen dit na steun van Wageningen Marine Research die stelt dat de visserij onterecht in een kwaad daglicht wordt gesteld.

"CBS: 30 procent minder zeedieren in Noordzee," kopten landelijke media deze week. Die CBS-berekening is op basis van data van WMR en is opgenomen in het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. Het rapport concludeert dat de bodemvisserij verantwoordelijk is voor die teruggang. WMR liet gisteren weten niets te snappen van de koppeling van oorzaak en gevolg. "Deze conclusies kun je op basis van die gegevens niet trekken", stelt onderzoeker Ingrid Tulp. Zij vindt het vreemd dat er zonder specifiek nader onderzoek oorzaken worden opgehangen aan trends.

Vissers van actiegroep EMK verbaast het niet dat natuurorganisaties de visserij in diskrediet brengen. EMK-voorzitter Job Schot: "Wij zijn niet anders gewend. Terwijl wij over de hele linie prima presteren op duurzaamheid. Sinds 1957 zat er niet zo veel vis in de Noordzee. Wij vissen met innovatief vistuig dat over de bodem zweeft, dat zo'n vijftig procent brandstof bespaart en selectiever vist. Via Fishing for Litter is in 2016 bijna 300.000 kg opgevist afval aan land gebracht. Ook sloten wij talloze GreenDeals en wordt er geëxperimenteerd met vispluisvrij-materialen."



Wat de vissers wél verbaasde is dat media één-op- één berichten overnemen van natuur- en milieuorganisaties. Schot: "Waarom niet het principe van hoor- en wederhoor toepassen, dus vóór publicatie even bellen met WMR, VisNed of De Nederlandse Vissersbond? Ook als vissers zijn wij altijd bereid feedback te geven. Dat kan tegenwoordig zelfs vanaf zee."



Nu duidelijk is dat het CBS en het WNF het publiek ondeugdelijk informeerden, willen vissers rectificatie. "Je mag dat verwachten van kwaliteitsmedia", vindt Schot, die eraan toevoegt dat vissers genoeg zorgen hebben. "Brexit jaagt ons van vertrouwde visgronden en de Brusselse aanlandplicht brengt gezonde Noordzeevisbestanden in gevaar. Ook het uitdijende aantal windmolenparken en de geplande zeereservaten beroven ons van ons brood. Dat is genoeg onheil voor een sector die zorgt voor werk, inkomen en voedselzekerheid."

Woensdagavond dienden het CDA, CU en SGP Kamervragen in over de "CBS/WNF-blunder".