Bijeenkomst over ontwikkelingen in de landbouw

In de StayOkay aan de Haffelderweg in Den Burg wordt 6 november een avond gehouden over de ontwikkelingen binnen de agrarische sector.

"De agrarische sector op Texel is in ontwikkeling waarbij starters, ontwikkelaars en stoppers een rol spelen. Kansen en bedreigingen ontwikkelen zich continue op Europees, nationaal en regionaal niveau. Deze avond willen we stilstaan bij wat dit nu voor uw bedrijf kan betekenen. Bedrijf in ontwikkeling: Welke afslag neemt u? Welke ontwikkelingsruimte is er nog op Texel op het gebied van de wet Natuurbescherming? Stand van zaken met betrekking tot fosfaat; Moet ik investeren in fosfaatrechten? Investeren in aankoop van grond of toch via (erf)pacht? Ruimte voor ruimte voor stoppers, hoe zit dat? Hoe zit het nu met de subsidies voor jonge landbouwers?", laat het organiserende Flynth, in samenwerking met Interfarms Makelaars en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Texel, weten. De ontvangst is vanaf 19:30 uur met koffie/thee.

Het programma start om 20:00 uur en duurt tot ca. 22:00 uur. Hierna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. Voor meer informatie: Robèr Gitzels telefoon (088) 236 8111 of mail naar schagen@flynth.nl.