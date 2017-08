De lezersfoto - Van zonsondergang tot vinvis

Het officiële hoogseizoen nadert zijn einde, maar nog steeds stromen de foto's binnen op de redactie. Er zat weer lekker veel afwisseling in. Ook een mooie foto gemaakt? Stuur hem naar de redactie en deel hem met de lezers.



Aris Bremer maakte deze zomerse foto.



"Mooi plaatje De Robbenjager ", schrijft Henk Leyen.



De voortgang van de dijkversterking is dankzij Ton Zegers op de voet te volgen.



Adriaan van Liere maakte deze foto in zijn woonplaats. De andere foto die hij maakte werd de lezersfoto van de week en stond vrijdag in de krant en is te zien als omslagfoto op onze Facebookpagina.



Miriam Oude -weernink maakte deze foto bij paal 28.



Dick van Barneveld: "Rust op Texel. Deze foto is deze week gemaakt op weg naar Oudeschild."



Uiteraard kan deze week ook de aangespoelde vinvis niet ontbreken. Deze foto werd ingestuurd door Boris, Laura, Nina & Aaron Musch-Knobbe uit Amsterdam.