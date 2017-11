"They can take our lives, but they can never take our freedom"

"Aron, maar je geen zorgen. Er zijn maar een paar dingen waar ik een hekel aan heb: regen, wind kou. Oh ja, ik houd ook niet zo van fietsen."

Het waren de bemoedigende woorden die ik onze teamcaptain Aron Zeeman gisteren meegaf in de laatste samenkomst voor ons allereerste Waanzinavontuur. We moesten er kostelijk om lachen. Nog een paar uur en dan is het zo ver... Ik heb er zin in, zeker omdat het succes verzekerd is. Ik bedoel: We hebben met 'mighty' Mick Jagger ongekende muziekkennis in huis en bovendien kent hij Oosterend als geen ander.

Met Aron Zeeman in de gelederen hebben we misschien wel de jongste teamcaptain van allemaal. Een gebrek aan ervaring wellicht, maar dat probleem heeft het hele team. Zijn enthousiasme maakt een hoop goed, al vraag ik me af of ik zijn enthousiasme en actieve gedrag in blok drie nog steeds leuk vind. Maar alleen al op basis van zijn aaibaarheidsfactor is het handig om Aron in ons team te hebben. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij ons naar posten gaat krijgen, die we anders echt niet hadden kunnen vinden... Nee, niet afkijken hoor. Gebruik maken van Arons netwerk. Iedereen die Aron kent mag er vast rekening mee houden dat we vannacht aanbellen. Arons grootste struikelblok: 24 uur zonder telefoon. Wij steunen hem.

Voor de omgeving van Den Hoorn hebben we met Patrick Zijm een specialist in huis. De man die liever in Den Hoorn woont dan in De Koog (begrijp er niets van), moet de kar trekken in deze omgeving. Doordat hij jarenlang in De Koog gewoond heeft, moet die omgeving ook wel goed komen. De Koog moet ook voor mij geen probleem worden, net als veel plaatsen van Den Burg. Maar ja, ook ik ken niet al die onduidelijke straatjes. Hoe we De Cocksdorp, Oudeschild en De Waal oplossen, zien we dan wel weer....

Maar genoeg geouwehoerd. We gaan het zien. Zoals Van Gaal zei: "The dead of the gladiols" of op zijn Gronings: "Kop d'r veur". De zenuwen beginnen toch wat te komen, maar het vertrouwen is groot. Dit is echt zo'n evenement waarvan het leuk is dat je een keer hebt meegedaan. Helaas zijn we in het stadium dat dit nog moet gebeuren. Met gezonde wedstrijdspanning en het volste vertrouwen in het team, tellen we de laatste uren af.

"We will all go down together"

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.