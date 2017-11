Jumbo in Den Burg volledig op de schop

Het zal de frequente bezoeker en bewoners van Den Burg niet ontgaan, de werkzaamheden bij Jumbo Vogelenzang zijn in volle gang. Niet alleen het buitenterrein wordt flink gerenoveerd, ook binnen staat van alles te gebeuren.

De ingang verdwijnt vanuit de huidige plaats in de steeg en komt aan de kant van de parkeerplaats. Deze ruimte is er, omdat het winkelpand waar voorheen Woonkracht 7 zat, bij de winkel wordt getrokken. "Daarmee wordt de winkel een stuk ruimer en hebben we kans voor een nieuwe indeling", vertelt Arjen van Diepen van Jumbo. Aan de ene kant komt de versafdeling met onder meer de zuivelproducten, het brood, vlees en de groenten, allemaal met nieuwe zuinigere koelinstallaties. Aan de andere kant maken de lange gangen plaats voor horizontale kortere varianten.

"Hierdoor is alles makkelijker te ordenen en liggen allemaal totaal verschillende boodschappen niet meer in een rij. Ze krijgen een eigen plek. Bovendien kun je de hele gang zien en zie je dus ook wat in het midden ligt." Verder krijgt het personeel een grotere kantine - het is nu vaak behelpen - en komen de kassa's en de servicebalie op een nieuwe plaats. Het vergroot het winkelgemak van de klant. Die hebben we via onze Facebookpagina ook opgeroepen met suggesties te komen. Natuurlijk kun je niet alles meenemen, maar we hebben echt geluisterd."

Buiten verdwijnen de donkere rubberen tegels en krijgen de - nieuwe kunststoffen - winkelwagentjes een stalling aan de parkeerplaatszijde. "Door de nieuwe winkelwagens en de nieuwe stalling wordt de overlast voor bewoners weggenomen. Ik vind het prijzenswaardig hoe het aanpakken van de buitenruimte door de gemeente is opgepakt. Ook dat ze het nu doen, nu wij straks ook alles op de schop gooien en niet als alles af is. Dat is gewoon prettig." De werkzaamheden in de steeg tussen de Hogerstraat en de parkeerplaats die maandag begonnen, zullen naar planning drie weken duren.

In verband met de verbouwing is Jumbo vanaf 18 november 18:00 uur gesloten. De deuren openen vervolgens weer op 6 december om 8:53 uur. "We houden de klanten op de hoogte via de Facebookpagina, zodat ze tijdens de verbouwing al kunnen zien hoe de winkel er straks uit gaat zien. We deden dit ook al in aanloop en merken dat we hier veel respons op krijgen." Wanneer de wens om ook het parkeerterrein aan te pakken in vervulling gaat, durft Van Diepen nog niet te zeggen.