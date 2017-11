Texels modelspoor naar Jaarbeurs

De caravan staat inmiddels klaar in de Jaarbeurs in Utrecht. (Foto: Joop Dekker)

De Texelse Model Spoor Club staat van vrijdag 3 tot en met zondag 5 november op Eurospoor 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Eurospoor is het grootste modelspoorevenement in Europa met liefst vijftig werkende modelspoorbanen van spoorclubs uit binnen- en buitenland.

De Texelse Model Spoor Club is aanwezig met de eigen caravan waarin een maquette te zien is van de haven van Oudeschild in 1940-1945.

In die tijd reed er een trein over het eiland voor het transport van materiaal om bunkers te bouwen en die trein reed ook over de haven.

De Texelse Model Spoor Club heeft volgens goed gebruik materiaal van de VVV mee om tegelijkertijd bij de bezoekers promotie voor het eiland te maken.