Tromp en Stark slaan dubbelslag.

Bas Tromp en Frans Stark deden goede zaken in de vijfde speelronde van de klaverjascompetitie. Zij haalden de hoogste score én pakken de leiding in het algemeen klassement. Maar de verschillen in de top blijven klein.

Tromp en Stark begonnen met scores van 1668 en 1590 net boven modaal. Daarna haalden zij echter geweldig uit in het derde spel. Zij hielden tegenstanders Theo en Gerard Witte gedurende de eerste vijf potjes op 0, iets wat maar weinig voorkomt. Ook in het vervolg denderden Tromp en Stark door en haalden een score van 2323 punten. De gebroeders Witte, bij wie in deze ronde niets meezat, moesten het doen met een schamele 849 punten. Een score van 1701 was vervolgens ruim voldoende voor de rondewinst. De regerend kampioenen haalden 7282 punten, de hoogste score tot nu toe in dit seizoen. Zij pakken daarmee meteen de leiding in het algemeen klassement. Lieuwe van der Veen en Co Koomen hebben tot nu toe weinig geluk gehad. Na een aantal beroerde ronden waren zij naar de veertiende plaats gezakt. Deze ronde zat het eindelijk weer eens mee. Met vier regelmatige scores werd met 6870 punten de tweede plaats binnengehaald. Dankzij dit resultaat neemt het tweetal meteen afstand van de laatste plaats. Zij stijgen maar liefst vier plaatsen, van veertien naar tien. Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma starten dit seizoen bijzonder sterk. Dankzij twee spelletjes van boven de 1900 haalden zij een score van 6824 punten, goed voor een derde plaats in deze ronde. Daarmee stijgen zij naar de zevende plaats en handhaven zich daarmee prima in de middenmoot. Tiny Zwaneveld en Piet Moree haalden de vierde plaats binnen met 6588 punten. Omdat directe concurrenten Wiersma en Sipsma het beter deden betekende het toch dat zij een plaats zakken in het klassement, van zeven naar acht. In de top van het klassement deden Marja en Martien Bakelaar uitstekende zaken door de vijfde plaats te pakken. Dat was vooral te danken aan een ijzersterke opening van 2355 punten. Zij scoorden 6521 punten en staan nu derde in het algemeen klassement. Het gemiddelde was met 6201 punten aan de lage kant. Ook het aantal marsen was met 18 stuks buitengewoon laag in deze ronde.

In het algemeen klassement staan Bas Tromp en Frans Stark eerste, op korte afstand gevolgd door voormalig leiders Eric Jan Geus en John Vlaming. De Bakelaars bezetten nu de derde plaats. De verschillen blijven tot nu toe bijzonder klein. Het verschil tussen nummer één en nummer bedraagt slechts 908 punten.