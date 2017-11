Cabaretier Pepijn Schoneveld in De Toegift

Pepijn Schoneveld is er weer. Nu in de theaters. Nou ja, niet nu, als in nu, op dit moment. Nu zit hij achter zijn computer te schrijven dat de pers over zijn vorige show schreef: 'Schonevelds soms hartverscheurende eerlijkheid dient een hoger doel dan alleen de lach' (Het Parool). Pepijn vertelt over wat hij in zijn leven allemaal meemaakt en hoe hij daarover denkt. '..dit alles gebracht met een vrolijke zelfspot' (De Groene Amsterdammer). En nu heeft hij een nieuwe show die Stante Pede heet. Stante pede betekent op staande voet, nu. Want alles moet nu, meteen, zo snel mogelijk. Nu, nu, nu. Terwijl hij juist in het nu probeert te zijn. Daar is het namelijk veel leuker. Dus kom nu.

Aanvang 20.30 uur, entree €16,00 (diner vooraf mogelijk, reserveren gewenst)

Persquotes uit de vorige theatervoorstelling 'Morgen klaart het op' van Pepijn Schoneveld:

Het Parool: Schonevelds soms hartverscheurende eerlijkheid dient een hoger doel dan alleen de lach. Tragikomisch cabaret.

De Groene Amsterdammer: Een avond met hem is verre van een verloren avond. Hij is goed gezelschap. ….een glimlachcharmeur, met een lichte en plezierige bijsmaak van weemoed.

Dagblad van het Noorden: Schoneveld is de koning van de terzijdes handig en bekwaam uitgespeelde interrupties. Verbaal is hij lenig als de pest en die kwaliteit zet hij om in een beschouwende blik. Hij is een zonnige performer, die met de zaal de soms oplaaiende temperatuur bepaalt.

Theaterparadijs: Dat is de kracht van Schoneveld, door die vileine rustmomenten besef ik me de werkelijke intensiteit achter zijn humor en zijn vertellingen.