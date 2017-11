Kunstkerk Heerhugowaard gaat samenwerken met de KopGroep Bibliotheken Texel

Kunst, kunst en nog eens kunst. Felgekleurd abstract, landschappen, fijnschilderingen en ontroerende figuren. Kunst voor boven de bank, in uw kantoor of gewoon op het toilet. Deze mogelijkheden biedt de Kunstkerk Heerhugwaard. U kunt er kunst lenen, ervoor sparen en kopen. Kunst kies je met je hart. Elk schilderij heeft heeft zijn eigen uitstraling. Het bevat immers de ziel van de kunstenaar. Het kan groot en imposant zijn. Zo'n schilderij waar je naar blijft kijken. Maar ook een klein werkje, wat je elke dag gewoon even wilt zien.

Wie woonachtig is op Texel kan nu kunst lenen van Kunstkerk Heerhugowaard. U kunt vanuit de bibliotheek of thuis kunstwerken reserveren en deze ophalen in de bibliotheek van Den Burg.

Zowel het inschrijven als het brengen en halen van de kunstwerken kan in bibliotheek Den Burg plaatsvinden. Het vervoer van en naar Heerhugowaard wordt geregeld door de bibliotheek, via het transport van KopGroep Bibliotheken in de kop van Noord-Holland.

U kunt natuurlijk ook ruilen en kijken bij de Kunstkerk zelf (Stationsweg 53 in Heerhugowaard).

Woensdagmiddag 8 november is iedereen om 15.00 uur van harte welkom bij de aftrap van deze mooie samenwerking welke verricht gaat worden door burgemeester Michiel Uitdehaag. Koffie, thee en iets lekkers staan klaar en voor de nieuwe leden geldt dat ze de eerste 3 maanden gratis kunst kunnen lenen.

www.kunstkerkheerhugowaard.nl

Link naar PDF bestand