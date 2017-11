Schrama winnaar 1e periode maandagavond competitie DVO

De 1e periode van de maandagavond biljart competitie bij DVO is gespeeld. Op de eerste plaats eindigde Harry Schrama, als tweede Caecilia Roeper en als derde Cor Rood.

Het biljartseizoen 2017-2018 is bij DVO voor de categorie libre ingedeeld in drie periodes. Degene die in deze drie periodes de meeste punten verzamelt is uiteindelijk de kampioen van de betreffende competitie avond, en mag in april om het algeheel clubkampioenschap strijden met de kampioenen van de andere speelavonden (te weten de donderdag- en vrijdagavond libre competitie).

Hoewel Caecilia Roeper het grootste deel van deze periode bovenaan stond en haar moyenne aanzienlijk verbeterde, ging Schrama er op het laatste moment met de eerste plaats vandoor. Schrama wist een groot deel van zijn partijen winnend af te sluiten, waarbij hij veelal ook nog boven zijn moyenne speelde en daarmee extra bonuspunten pakte.

De hoogste serie (44) in deze periode werd gemaakt door Frans Bik. Dit is opvallend, omdat Bik er dit seizoen voor heeft gekozen geen libre, maar de veel moeilijker spelsoort ankerkader 38/2 te spelen. Dat hem dit goed afgaat bewijst zijn moyenne van ruim 4,5.

Een serie die er ook mag zijn werd gemaakt door Hans van Zeijlen, die een mooie gespeelde serie van 20 caramboles uit zijn keu toverde.

Volgende week wordt ook op de donderdag- en vrijdagavond de eerste periode afgesloten.

Behalve libre wordt er bij DVO ook bandstoten en driebanden gespeeld. Deze competities zijn niet ingedeeld in periodes maar gaan over het gehele seizoen. Bij het driebanden staat Cor Huisman stijf bovenaan.

Bij het bandstoten staat Robbin Nieuwenhuis op de eerste plaats. Ook in deze biljartdiscipline maakt hij progressie en heeft hij zijn moyenne ten opzichte van vorig seizoen met 20% verbeterd.

Het verloop van de competities is te volgen op www.biljartenoptexel.nl