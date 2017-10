Nederland Leest over robotica

November staat in het teken van Nederland Leest, de leesbevorderingscampagne van alle openbare bibliotheken. Het thema is 'robotica' en het boek dat de bibliotheken gratis weggeven is: 'Ik, robot' van Isaac Asimov. Het is een futuristische vertelling rond een robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. Het zijn verhalen over menselijke trekken bij robots die ontstaan door de mazen in de wetten van de robotica. Hoewel sommige verhalen in de bundel al meer dan een halve eeuw geleden geschreven werden zijn ze qua inhoud, stijl en humor nog steeds actueel.

Isaac Asimov (1920-1992) is misschien wel de grootste sciencefictionauteur aller tijden. Daarnaast doceerde hij biochemie aan de universiteit van Boston. Hij was de grondlegger van de robotica en kwam met drie belangrijke wetten die nog steeds als basis dienen voor het denken over robots. 'Ik, robot' verscheen in 2004 ook als film (I, Robot) met Will Smith in de hoofdrol.

Nederland Leest duurt de hele maand november, het boek 'Ik robot' is in alle bibliotheken verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Meer informatie: www.kopgroepbibliotheken.nl