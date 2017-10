Bulkcarrier gestrand nabij Waddenzee

Het is een schrikbeeld op de eilanden: een schip dat strandt en vervolgens olie dreigt te verliezen in de Waddenzee.

Iets dergelijks is momenteel gaande ter hoogte van het Duitse Waddeneiland Langeoog. Daar is zondagavond een bulkcarrier (Glory Amsterdam) van 225 meter lang gestrand.

Het schip heeft volgens berichten die momenteel rondgaan meer dan 1800 ton zware olie en 140 ton diesel aan boord.

Volgens de Visserijnieuws ligt de Glory Amstertdam, die lossloeg van zijn ankers, op een gevaarlijke kuststrook in het midden van de rifzone van de Oost-Friese eilanden. De 22 bemanningsleden zijn nog aan boord.

"Zeeslepers hebben pogingen uitgevoerd om het schip te verslepen, maar door de harde wind en golven zijn deze mislukt. Verschillende keren zijn de sleeptrossen gebroken."

"De Glory Amsterdam ligt aan de grond. De situatie is nog lastiger doordat het schip met hoogwater en met driekwart meter verhoging is gestrand. Het is daardoor nog helemaal niet zeker of het schip wel snel los komt."

De hoop is dat de 225 meter lange bulkcarrier in ieder geval niet breekt, zodat er geen olie in de Waddenzee terecht komt.