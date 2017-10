ZDH kansloos tegen koploper Succes

ZDH was niet compleet. Een tegenvaller was het ontbreken van Gijs de Graaf. Hij had een voetblessure opgelopen tijdens zijn vakantie. Hij werd in vervangen door Willem Rommets. Ook Timo Westdorp deed vanaf het begin mee, mede door de afwezigheid van Sieme Zijm. Om aanvallend meer potten te kunnen breken, speelde ZDH met twee aanvallers, in plaats van één.

Het lukte ZDH echter niet om vat te krijgen op het sterke middenveld van Succes en de verdediging had zijn handen vol aan de handige aanvallers. Na tien minuten kwamen de gasten op voorsprong, toen Luke van Melis de bal verloor. Het harde schot was onhoudbaar voor Daniël Bakker. Binnen het kwartier werd de voorsprong verdubbeld, nadat Jeroen Norder vrij voor Bakker was gezet: 0-2. Daarna was Succes slordig in de afronding en redde de buitenspelval de Hoornders.