Freek Veeger en Sjaak Koomen goed gestart bij kampioenschap klaverjassen.

Freek Veeger en Sjaak Koomen zijn sterk gestart in het Texels Kampioenschap. De nummer drie van de vorig jaar gaan voor de titel en wonnen de eerste speelronde.

Veeger en Koomen openden sterk met een spel van 1986, gevolgd door een score van 1988. De derde ronde was met 1692 iets minder, maar het slotakkoord van 1912 mocht er weer zijn. Het leverde een totaalscore op van 7578 punten. Normaal gesproken sla je met zo'n score meteen een gat met de concurrentie, maar deze avond was dat niet het geval. John Vlaming en Lieuwe van der Veen hebben dit jaar koppelnummer 13. Invloed op de score had dat (nog?) niet. Vooral de opening van 2334 punten - de hoogste avondscore in één spel - mocht er zijn. Alleen in het derde spel was er een kleine dip. Zij bleven mede daardoor op een achterstand van 8 punten steken en haalden 7570 punten. De rest van het spelersveld - 16 koppels groot dit jaar - bleef op eerbiedige achterstand van de toppers. Rosa Harbers en Hetty Westerink - ook vorig jaar tot de laatste avond in de top van het klassement - pakten de derde plaats met 6964 punten. Bas Tromp en Frans Stark, de regerende clubkampioenen van KJC Den Burg - haalden de vierde plaats met 6944 punten. Rob Caspers en Swier Oosterhuis eindigden op de vijfde plaats met 6513. Van de andere kanshebbers op de titel bleven Eric Jan Geus/Willem Koomen (6e) en Tiny Zwaneveld en Theo Witte nog aardig in het spoor. Regerend kampioenen Bart Weijdt en Piet Moree kwamen niet in de buurt van de topscores van vorig jaar en moesten genoegen nemen met een veertiende plaats. Ook Fenny Caspers en Gerda Veeger - de nummers twee van vorig jaar - hadden geen geluk en moesten zelfs genoegen nemen met de "poedelprijs". Er is nog alle gelegenheid om de achterstand goed te maken, er moeten tenslotte nog vier ronden worden gespeeld.

Het gemiddelde was met 6372 punten aan de hoge kant. Er werden 26 marsen gespeeld.