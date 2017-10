Geslaagde Lichtjeswandeling Den Burg

Den Burg heeft een geslaagde derde editie van de Lichtjeswandeling achter de rug.

Circa 280 kinderen en ouders liepen met lichtjes en lampionnen in het donker door het centrum. De SOS Band ging voorop om muziek te maken.

Een aantal straten was - op verzoek van de organiserende dorpscommissie - stemmig aangekleed met verlichting. Er waren ook een paar straten waar ze het vermoedelijk even vergeten waren.

Na afloop was er bij het Glazen Paleis in het park warme chocolademelk en koek en cake voor de kinderen en de ouders.

De Lichtjeswandeling werd voor het eerst gehouden tijdens de viering van 650 jaar stadsrechten in 2015. De wandeling is daarna blijven staan en heeft een nu een vast plekje gekregen in het weekend dat de klok een uur terug gaat.