De Burcht aan kop in Eilandcompetitie Biljarten

Door een 10-2 overwinning heeft het team van de Burcht de koppositie overgenomen van de Waal . Ondanks een nederlaag van 5-7 tegen Brandweerpleog 5 greep de Bijenkorf 1 de tweede plaats. Derde staat het team van de Waal. De teams van de Zwaan en de Jutter hadden hun partijen tegen de Kuip 2 en MBC bij het sluiten van de tweede ronde nog niet gespeeld.

Dat het spannend zou worden in de onderlinge strijd tussen de Waal en de Burcht stond bij voorbaat vast. Het Waalder team, bestaande uit Gerard Appelman, Gijs Berger en Paul van Sambeek stond aan kop met een voorsprong van 2 punten op het team uit de Witte Burcht, waarvoor Frans Bik, Harm de Vries en Harry Schrama de eer verdedigen. Schrama won beide partijen tegen van Sambeek met een prima moyenne van 1,52. Harm de Vries deed daar tegen Gijs Berger niet voor onder en haalde eveneens de volle winst binnen en zette een gemiddelde van 1,73 neer. Berger verweerde zich kranig, want hij kwam op de 120 caramboles in twee partijen slechts 9 caramboles tekort. Gerard Appelman en Frans Bik deelden de wedstrijdpunten. Bik trok de eerste partij met een serie van 81 en een moyenne van 10,00 snel naar zich toe, maar Appelman liet over de tweede partij geen onduidelijkheid bestaan. In 18 beurten was hij Bik, die op 84 bleef staan, te slim en te snel af. Daarmee haalde de Burcht een winst van 10-2 binnen en dat levert het team voorlopig de koppositie op. Brandweerploeg 5 met teamcaptain Theo Kemper, Bert Barhorst en Paulus Eelman leverde een zware strijd tegen Bijenkorf 1, waar Henk van Sambeek en Richard Daalder weer op hun kopman Dirk Leegwater konden rekenen. De Oosterenders raakten in de eerste helft na drie partijen op een 6-0 achterstand, waarbij Kemper een serie van 11 liet noteren. Tijdens de tweede helft revancheerden de Bijenkorf zich volledig door alle te maken caramboles veilig te stellen. Alleen Bert Barhorst kon het geweld keren en dwong Richard Daalder een remise af. Ondanks de 5-7 nederlaag van de Bijenkorf 1 legde het team toch beslag op de tweede plaats. Klif 23 overspeelde het tweede team van de Bijenkorf met een uitslag van 10-2. Daarmee zetten het Hoornder team, bestaande uit Henk de Ruyter, Cor Huisman en Martijn Former, de domper uit de eerste ronde recht. Bijenkorf 2 had de nodige pech, doordat Anneloes Hagen 2 caramboles tekort kwam en Simon Vlaming het laatste punt tegen Cor Huisman niet kon maken. Teamcaptain Ewald Witte kon het tij niet keren en moest tweemaal zijn meerdere erkennen in Martijn Former. Opmerkelijk is dat Cor Huisman steeds sterker gaat spelen. Hij noteerde twee gewonnen partijen van 65 caramboles elk, met een moyenne van 2,55. De Jutter en de Zwaan troffen elkaar onderling in ronde 1 met een winst van 8-4 voor de Jutter. In ronde twee moeten beide teams hun tegenstanders nog uitnodigen. Kevin Knol noteert na twee partijen met 6,47 het hoogste moyenne en Frans Bik volgt na vier partijen met 5,77. Gerard Appelman zette na vier partijen een gemiddelde van 3,49 op de teller.