Van der Woude en Nederlof zegevieren in Bethel

Pieter van der Woude en Bert Nederlof speelden als vanouds en winnen in Bethel

Bert Nederlof en Pieter van der Woude beleefden een prima avond tijdens de derde klaverjasdrive bij buurthuis "Bethel" in Zuid-Eierland. Het koppel kwam dit seizoen voor het eerst uit en speelde als vanouds. Met 5136 uit drie spellen zetten zij de drive op hun naam. Peter Witte en Wim de Joode werden tweede met 5124. To de Maesschalck en Frans Bik pakten de derde plaats met 5107.

Bert Nederlof en Pieter van der Woude speelden constant. Uit elk spel werd meer dan 1700 punten gescoord en dat was genoeg voor de eerste plaats. Peter Witte en Wim de Joode beginnen als koppel aan elkaar te wennen. Zij komen qua speelstijl sterk met elkaar overeen en als het koppel voldoende wedstrijden kan spelen, maken ze een goede kans op een hoge notering in de algemene ranglijst.

To de Maesschalck en Frans Bik hadden het met 1281 punten moelijk tegen van der Woude en Nederlof., maar konden toch een eindscore van 5107 uit drie spellen halen. Henk Gieze en Sieme Ran speelden met 2123 en twee marsen sterk tegen Louw Nijhuis en Aad Blom en kwamen met 4822 op de vierde plaats. Joop Moerbeek en Marius Smit bevinden zich met 4758 in een stijgende lijn, terwijl Dolly de Wit en Jan Koolhof met 4724 goed op koers bleven voor een eindklassering in de top drie.

Joop Jonk en Carla Jager hadden met 1786 hun beste spel tegen Aad Blom en Louw Nijhuis. Remco Nagtegaal en Bert de Ridder scoorden 4056 punten bijeen. Bijzonder was dat Nachtegaal een zelf gebrouwen fles "Night-Ale" ter beschikking stelde. Truus en Frans Fischer speelden als enig vakantievierend echtpaar mee, maar konden dit keer helaas geen potten breken.

De algehele ranglijst na drie rondes wordt aangevoerd door de Maesschalck en Bik, gevolgde door Witte en de Joode. op de derde plaats staan Dolly de Wit en Jan Koolhof. De volgende drive vindt plaats op donderdag 9 november, aanvang 19.45 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.