Stroomstoring omgeving Westerweg

Op de Westerweg nabij Den Hoorn is een stroomstoring. Deze is naar verwachting rond 19:00 uur opgelost.

De storing is bij netbeheerder Liander bekend en een monteur is ter plaatse. Tijdens werkzaamheden vond waarschijnlijk een vonkoverslag plaats, waardoor de elektriciteit nu weggevallen is. Liander spreekt over 25 huishoudens zonder stroom.