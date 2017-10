Tweede openstelling opgravingen Groeneplaats

Op dinsdag 31 oktober tussen 15:30 uur en 17:30 uur vindt er een tweede openstelling plaats voor de opgravingen op de Groeneplaats. Waarschijnlijk is dan een doorsnede door de vroegmiddeleeuwse gracht zichtbaar. De brede gracht van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg is inmiddels aan de noordzijde van het onderzoeksgebied al aangesneden.

Wilt u een moment terug in de Texelse tijd? Kom dan langs. Archeologen leiden u rond en geven graag een toelichting. Het team archeologen is inmiddels vier weken aan het graven op de Groeneplaats in Den Burg. Naast archeologen van Archeologie West-Friesland doen ook diverse vrijwilligers woonachtig op Texel, mee aan het onderzoek.

De opgraving vindt plaats in opdracht van de gemeente Texel. Het onderzoek is nodig om de bouw van winkels, horeca en woningen mogelijk te maken. De nieuwbouw start in 2018 en draagt bij aan het herstel van de ringstructuur en van het zogenaamde winkelrondje.

Opvallende resultaten

Inmiddels is duidelijk dat er helemaal geen huizen of andere gebouwen langs 't Raaksje stonden in de Late Middeleeuwen. In ieder geval tot aan de laat 18de eeuw liep de westelijke begrenzing van het terrein van het St. Agnietenklooster tot aan de Groeneplaats. Dit klooster werd na de reformatie in de 16de eeuw opgeheven, waarna men het terrein en gebouwen in gebruik nam als weeshuis. Uit het archeologisch onderzoek is gebleken dat de eerste huizen langs 't Raaksje pas in de 19de eeuw werden gebouwd. Van deze huizen zijn funderingen, kelders en afvalkuilen teruggevonden, waaruit soms ruime hoeveelheden vondsten tevoorschijn kwamen.

Wat valt nog te verwachten

De brede gracht van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg is inmiddels aan de noordzijde van het onderzoeksgebied aangesneden. In de aankomende dagen zal deze gracht grondig worden onderzocht, omdat de exacte datering van de bouw van de ringwal nog steeds niet zeker is. Naast met behulp van dateerbare vondsten, zoals aardewerk, zal ook op andere manieren worden geprobeerd om er achter te komen wanneer de ringwalburg werd aangelegd. Door gebruik van moderne technieken, waarbij gemeten kan worden hoe lang geleden de zandkorrels op de bodem van de gracht nog licht hebben gezien, hopen de archeologen de aanleg van de gracht met wal te kunnen dateren.