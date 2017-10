Klaverjascompetitie weer van start

De competitie van Klaverjasclub Den Burg is al weer vier ronden onderweg. Veertien koppels gaan strijden om het clubkampioenschap. John Vlaming en Eric Jan Geus zijn met twee rondewinsten goed begonnen en leiden met kleine voorsprong in het algemeen klassement.

Begin oktober is de competitie weer van start gegaan. John Vlaming en Eric Jan Geus zijn goed begonnen. Na de rondewinst in de eerste ronde wisten zij ook de laatste speelronde te winnen. De score van 6836 punten was voldoende om de rondewinst te pakken. Zij heroverden daarmee de leiding in het klassement. Gerda en Freek Veeger doen het tot nu toe ook al prima. Zij werden in deze speelronde tweede en staan daarmee ook tweede in het algemeen klassement met een achterstand van slechts 120 punten. Marja en Martien Bakelaar eindigden vorig jaar zonder al te veel geluk in het rechter rijtje. Dit jaar gaat het tot nu toe allemaal beter naar wens. In deze speelronde werd met 6584 punten de derde plaats gepakt. De Bakelaars bezetten daarmee de vierde plaats in het algemeen klassement. Regerend kampioenen Bas Tromp en Frans Stark draaien tot nu toe onopvallend, maar met meer dan gemiddelde scores goed mee. In deze ronde werden zij vierde met 6538 punten en blijven zij goed meedraaien in de top. De vijfde plaats was voor Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma met 6460 punten. Zij draaien tot nu toe solide mee in de middenmoot met een achtste plaats.

In het algemeen klassement zijn de verschillen nog klein. Geus en Vlaming leiden, met een kleine voorsprong op Gerda & Freek Veeger. Hans Westdorp en Meijert Laan bezetten nu de derde plaats.

Texels Kampioenschap

Het Texels kampioenschap klaverjassen gaat a.s. vrijdagavond 27 oktober van start. Opgeven kan nog tot en met 20:00 uur in het gebouw van de Kotex aan het Paelwerck in Den Burg.