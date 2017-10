Deuce 2 wint najaarscompetitie na gelijkspel in Beverwijk

Deuce 2 is zaterdag kampioen geworden in de najaarscompetitie tweede klasse. In de kampioenswedstrijd tegen LTC DEM 3 werd er met 3-3 gelijkgespeeld in Beverwijk. Door het gelijkspel is het kampioenschap een feit voor de brigade van kampioenenmaker Baruch Coutinho.

Yvo Barends gaf als kopman het goede voorbeeld en bracht overtuigend het eerste punt binnen. De afzwaaiende Tim de Haan etaleerde zijn klasse nog eenmaal in een marathonpartij tegen Theo Bosma. Stijn Visser en Ernst Weyschede hadden minder geluk en verloren hun enkelpartijen. Met 2-2 werden de laatste dubbels gespeeld. DEM had vier punten nodig om een beslissingswedstrijd af te dwingen. Zo ver lieten de broeders Barends en de Haan het niet komen. Met speels gemak werd DEM verslagen en werd het kampioenschap binnen gehaald. Max Tuntelder en Ernst Weyschede speelden nog een sensationele driesetter voor het talrijke publiek. Voor de statistieken maakte DEM er nog 3-3 van. Tim de Haan is per direct gestopt met tennis, hij gaat proberen om golfproffesional te worden.