Vier het donker tijdens de Nacht van de Nacht

Op Texel is het buiten de woonkernen 's nachts nog echt donker. De nachtelijke duisternis is zelfs een van de kernwaarden van het eiland. Om het belang ervan onder de aandacht te brengen wordt tijdens de Nacht van de Nacht, op zaterdag 28 oktober, de duisternis gevierd. Met excursies, sterren kijken en vertellingen. Deze avond blijf je toch niet thuis?!

Vanaf het parkeerterrein bij Ecomare vertrekt om 18 uur en om 19 uur een donkerexcursie door bos, duin en strand. De eerste excursie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 11 jaar. Tijdens deze kinderwandeling vertelt de gids onder meer spannende verhalen over Sommeltjes. De latere excursie is meer op volwassenen en oudere kinderen gericht. Merk hoe de invallende nacht een beroep doet op je zintuigen! Kaartjes (€ 9,50 voor volwassenen en € 6,50 voor kinderen) zijn verkrijgbaar via www.ecomare.nl en bij Ecomare aan de receptie.

De Natuurstruners gaan vanaf 18.30 op pad met kinderen en hun (groot)ouders. In een anderhalf uur durende tocht door het bos zetten ze alle zintuigen op scherp. Beleef het donkere bos! Start bij het bospaviljoen, nattevlakweg 2, deelname gratis. Vooraf aanmelden via texelsenatuurstruners@gmail.com.

De Vuurtoren is geopend van 19.00 tot 22.00 uur. Vanaf de toren heb je overdag een prachtig uitzicht over Texel en de zee. Bij helder weer kun je kilometers ver kijken. Maar wat zie je als de zon is ondergegaan? De lichten van de huizen in de omgeving, de vuurtorens van Den Helder, Vlieland en Terschelling, her en der lichtjes van schepen op zee. En verder heel veel donker. Entree € 4,50, inclusief een terugkom-kaartje voor de volgende dag.

Om 19.30 houdt Adriaan Dijksen van Vogelwerkgroep Texel een lezing over vogels in de nacht in Hotel Prins Hendrik. Toegang € 5,- inclusief koffie/thee, leden gratis. Aansluitend is er een nachtelijke vogelwandeling langs Utopia. Deze vertrekt om 20.30 uur bij het hek op de hoek van de Lancasterdijk en de Stuifweg. Opgave is niet nodig. Het gebied is uitstekend toegankelijk voor rolstoelen. Er kan ook gekozen worden om alleen met de excursie mee te gaan.

Tussen 19.30 en 21.00 kan de toren van de grote kerk in Den Burg worden beklommen. Voor een bijzonder zicht op Den Burg in de nacht. Bij helder weer zijn er naast sterren ook verschillende vuurtorens te zien. Sterrendeskundigen zijn aanwezig om hun kennis over de hemellichamen te delen. De toegang komt ten bate van de kerk en bedraagt € 2,-.

In het bosje op de Hogeberg worden door vijf vertellers verhalen met een Texels tintje verteld. Om 20.00 uur precies worden de gasten opgehaald bij de ingang van het bosje. Kom op tijd en neem een plaid en iets om op te zitten mee voor een bijzondere duisternis-ervaring. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden. Parkeren kan uitsluitend op de Schansweg.

Vanaf 19:30 uur is het observatorium bij Ecomare geopend. Bij helder weer kan er door telescopen naar de sterrenhemel worden gekeken. Bij bewolkt weer is er een planetariumvoorstelling. Er is aandacht voor de maan, planeten, sterrennevels en verre sterrenstelsels. Reserveren kan vanaf 27 oktober op www.oriontexel.nl ('het laatste nieuws'). De toegang is gratis.