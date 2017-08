Onderzoek of Artex in Thijsseschool kan

Artex Kunstenschool gaat mogelijk naar het gebouw van de Thijsseschool in Den Burg. Dat heeft wethouder Eric Hercules laten weten.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is Artex, dat nu nog aan het Schilderend zit, naar het gebouw aan de Keesomlaan te verhuizen. Het schoolgebouw komt vrij als in 2019 alle basisscholen in Den Burg naar het nieuwe onderwijscentrum in het verlengde van de OSG verhuizen.

Een paar jaar geleden waren er plannen om Artex naar het gebouw van de Rabobank op de Groeneplaats te laten verhuizen, maar dat ging uiteindelijk niet door.