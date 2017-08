Verbouwing voor gemeentehuis

Het gemeentehuis aan de Emmalaan in Den Burg ondergaat in september en oktober een verbouwing.

Alle kamers worden voorzien van een ventilatierooster en een kacheltje. Dat moet een einde maken aan de klimaatproblemen die al een paar jaar op het gemeentehuis zijn. Kachel en ventilatierooster moeten de medewerkers de gelegenheid bieden om het klimaat naar eigen behoefte in te stellen.

De lucht in het gebouw is nu soms bedompt en het kan er te warm of te koud zijn. Het college liet eerder al weten dat het probleem in ontwerp- en uitvoeringsfouten in het gebouw zit, niet in de wko (warmte/koude opslag) waarmee het gemeentehuis wordt gekoeld en verwarmd.

Er is gemiddeld drie dagen per kamer nodig om de werkzaamheden te verrichten. Ambtenaren moeten dan tijdelijk elders werken. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis is weinig van de werkzaamheden te merken.

De raad stelde op verzoek van het college eind 2016 €550.000,- en in het voorjaar aanvullend €145.145,- beschikbaar om het klimaatprobleem te verhelpen. Volgens wethouder Eric Hercules blijven de kosten binnen het budget.

De afgelopen tijd stonden er proefopstellingen in een paar kamers van het gemeentehuis om te onderzoeken wat de beste oplossing voor de problemen zou zijn.