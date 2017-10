Foursome kampioenen tonen zich ware doorzetters

Antoine Kersten/Menno Schuil en Marijke de Beer/Anita Hiemstra nieuwe Foursome clubkampioenen 2017

"Het gaat door!!!" met de kenmerkende uitroeptekens van de wedstrijdleider Wil Homan verschijnt het verlossende bericht `s ochtends op de mobiele schermpjes van de golfers. En dat was maar goed ook, ideale omstandigheden om het seizoen 2017 af te sluiten op De Texelse met een serieuze pittige wedstrijd. Alle seinen staan op groen vandaag. Een kenmerkende en taaie bries uit het zuidwesten, schitterende fairways en snelle greens, een veld vol goede competitiegolfers en waardevol recreatietalent, wat wil je nog meer.

Het is goed om te zien dat Heren 1 bijna voltallig aanwezig is, van het kersverse team met jong talent Heren 3 zijn ze er ook bijna allemaal, de senioren goed vertegenwoordigd, Dames 1 heeft de twee besten afgevaardigd, prima, zo hoort het.

Bij de dames gaat het er hard aan toe. Drie gelegenheidsduo`s leggen de gedoodverfde favorieten het vuur aan de schenen. Agnes van Rijkom en Margaux Berghauser Pont worden vroeg in de ochtend op achterstand gezet, weten vervolgens wel aan te haken maar maken de verloren slagen niet meer goed. Els de Ridder en Tonny van Koppen doen een goede poging, Solveig Rip en Tonny van der Vis doen het nog 1 slag beter, maar ook zij hebben het zwaar tegen de wind in. Alle teams laten zich verleiden om de rough uit te dagen, en dat gaat gewoon niet. Sappig, diep en onverbiddelijk is de baan buiten de fairways, en straft onmiddellijk.

Winnen betekent dat je het beter doet dan de rest. Marijke en Anita zijn vandaag de besten, en met een aanzienlijke voorsprong. De eerste negen redelijk overleefd met 48 slagen beginnen ze vol goede voornemens op hole 10, onder de honderd blijven is hun doel. Hole 10 denkt daar helaas anders over en slokt 7 extra slagen op, dat is even slikken. Hole 11 is ook al zo`n nare, maar de par op hole 12, met een putje van een meter of 10 van Anita geeft de burger weer moed. Voldoende moed om `s middags samen de beker te mogen heffen. Proficiat dames!

Bij de mannen hebben de bookmakers 4 kansrijke teams gespot. Kevin van Zuilekom heeft zijn play off tegenstander uit het Par 3 kampioenschap, Jan Winnubst, gestrikt, Gerbrand Zoetelief, de nieuwe aanwinst van Heren 1, neemt Floris-Jan Zwaag mee. Herbert de Geer, strokeplaykampioen, op stap met Jordy Schuil, matchplaykampioen, en de captain van Heren 1 Antoine Kersten heeft vaste waarde Menno Schuil aan zijn zijde.

Kevin en Jan worden meteen in het diepe gegooid als bij de eerste afslag het publiek tijdens de swing begint te schreeuwen. Ondanks een paar mooie holes en een onnodig gemiste birdie op de laatste komt het niet goed met de score van de twee. Gerbrand en Floris-Jan gaan eigenlijk prima. Na een prima birdie op hole 10 lopen ze tot en met de 12de 8 slagen boven de baan. Maar dan gaat het op 13 helemaal mis. Onvoldoende respect voor het helmgras, een 10, kansen verkeken. Herbert en Jordy komen goed uit de startblokken. Een strakke birdie op hole 3, en samen de boel redelijk bij elkaar houden. Maar toch slechts 1 slag beter aan het eind van de dag, bruto ronde 86. Menno heeft zijn waarde in het spelletje al vaak genoeg bewezen en Antoine is een super foursome speler, hij is tenslotte ook al drie jaar Mixed kampioen. Zij sluiten de dag af met een ronde 83. Het verschil met de nummer twee lijkt bescheiden maar bovenin is het altijd close, en de besten winnen uiteindelijk altijd.

Gerbrand en Floris-Jan eindigen in het netto klassement ex aequo met de bruto winnaars en Solveigh en Tonny mogen de troostprijs meenemen bij de dames.

Het clubhuis gonst met grote verhalen van het golfplezier en ook Joost Luiten op de achtergrond levert zijn bijdrage als hij een razend spannend Spanje toernooi bijna wint. Volgend jaar belooft met nieuw elan en vers talent een mooi kampioenschappen-seizoen te worden. Tenslotte wacht eeuwige roem de kanjers van de club.

De uitslag

Marijke de Beer-Dogger/Anita Hiemstra 108

Solveigh Rip/Tonny van der Vis 119

Agnes van Rijkom/Margaux Berghauser Pont 120

Antoine Kersten/Menno Schuil 83

Herbert de Geer/ Jordy Schuil 86

Gerbrand Zoetelief/Floris-Jan Zwaag 87