Lichtjestocht door oud Den Burg

De dorpscommissie van Den Burg houdt zaterdag 28 oktober tijdens de Nacht van de nacht een lichtjeswandeling door het oude deel van het dorp.

Een stoet kinderen en volwassenen loopt door het centrum. Deelnemers wordt gevraagd om met een lichtje te komen, zodat zich een lange optocht van licht door de donkere straten vormt. De SOS-band uit De Koog zal het geheel muzikaal ondersteunen. Er wordt vanaf 19.00 uur verzameld bij het Glazen Paleis in het park.

De route loopt vanuit het park over de Groeneplaats – Parkstraat – Weverstraat – Warmoesstraat – Gravenstraat – Gasthuisstraat – De Zes – Kogerstraat – Steenenplaats – Weverstraat – Skoolglop – Burgwal – Het Park. Aan de aanwonenden van de route wordt gevraagd het huis, de winkel, of tuin te versieren met kaarslicht, waxinelichtjes, lichtsnoeren, lampionnen of, lantaarns. Terug bij het Glazen Paleis krijgt iedereen drinken met wat lekkers erbij. De gemeente zal de straatverlichting dimmen tot 20 procent. Deelname is gratis.