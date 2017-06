Texels rundvlees bij Keukencentrum Texel

Keukencentrum Texel en de Vereniging van Texelse zoogkoeienhouders slaan de handen in één. Op zaterdag 17 juni wordt bij het Keukencentrum aan de Bernhardlaan van 12:00 uur tot 16:00 uur een gratis demodag gehouden. Tijdens dit evenement wordt de hele dag Texels rundvlees bereid op de Big G reen E gg, de inmiddels bekende donkergroene keramische barbecue.

"Als donateur van de vereniging willen we graag een Big Green Egg demodag met als thema Texels Rundvlees organiseren. Samen met het bestuur nodigen we alle leden, donateurs en belangstellenden uit voor dit bijzondere evenement. Wij organiseren al een aantal jaren Big Green Egg demonstraties en hebben inmiddels drie vaste hobbykoks die al langer met de Big Green Egg werken. Tijdens de demodag hebben we drie Big Green Egg Large in gebruik, zodat we op verschillende temperaturen kunnen bereiden. De heetste staat op 250 tot 300 graden Celsius, de middelste op 150 tot 160 graden en de andere op 100 tot 120 graden Celsius. Op die lage temperatuur kun je vlees prachtig langzaam garen, nadat je hem op de hoogste temperatuur op een gietijzeren grillrooster kort hebt dichtgeschroeid. Door het op deze manier te bereiden blijft het vlees sappig en mals. Nadat de juiste kerntemperatuur bereikt is, laat je het in aluminiumfolie nog een kwartier rusten. Wanneer je het vlees dan aansnijdt lopen de vleessappen er niet meer uit en is het vlees prachtig rosé van binnen. Alle sappen zitten nog in het vlees. Heerlijk", stelt Marjet van der Vis van het Keukencentrum tevreden vast.