Mensen slapen jaren op hetzelfde bed, ook al weten ze dat dit bed eigenlijk al aan vervanging toe is. "En dat is vreemd, want je ligt toch van iedere dag zeven tot acht uur in bed. Een goed bed is dus erg belangrijk", vertelt Charles Bosma van Bosma Slapen en Meer aan de Waalderstraat in Den Burg.

"Wat slapen we enorm lekker. Dit hadden we veel eerder moeten doen." Het zijn opmerkingen die Charles, zijn vrouw Karin of hun zoon Menno regelmatig horen wanneer ze iemand spreken die onlangs een nieuw bed heeft aangeschaft. Toch snappen ze bij de beddenspecialist ook wel dat een bed een behoorlijke investering kan zijn. "Natuurlijk is het maar net wat je wilt. Je hebt bedden in alle soorten en prijsklassen, je kunt het zo gek maken als jezelf wilt. Wil je het bed elektrisch kunnen verstellen, met draadloze afstandbediening? Wil je het matras stevig of juist wat zachter? Met of zonder topper, van koudschuim, latex of HR – gelfoam Het zijn allemaal keuzes die invloed hebben op het slaapcomfort en op de prijs", legt Charles uit.

Menno vult aan: "Ons motto is 'een goede dag begint met een goede nacht'. Het is dus een goede investering. Bovendien gaat bed weer zeven tot tien jaar mee voor de topper moet worden vervangen. Laten we een bed nemen van €2.300,-, dat is een hoop geld. Maar als je dat afzet tegen het aantal jaren dat je er op slaapt, valt dat reuze mee." Charles merkt lachend op: "Een auto is een stuk duurder en gaat minder lang mee. Bovendien liggen de meeste mensen langer in bed dan dat ze in hun auto zitten." Karin denkt dat het ook meespeelt dat het bed in een ruimte staat waar mensen minder komen. "Als het gaat om een bank of een auto moet het pracht en praal zijn. Want dat ziet ook het bezoek. In de slaapkamer komen ze alleen om te slapen. Het belang van een goed matras wordt echt onderschat. We hebben wel eens matrassen afgevoerd die al uit de jaren '70 stamden." En zo brengt Karin het verhaal direct naar een ander punt, de service. Wie een bed koopt bij Bosma Slapen en Meer heeft geen zorgen over het oude matras. "Dat brengen we naar Ria van der Vis zodat het naar gebieden gaat waar ze het matras nog goed kunnen gebruiken. Kan dat echt niet meer, brengen we het naar de Hamster waar het gerecycled wordt."

Zomers slapen

Een goede nacht gaat verder dan een goed bed. Zeker nu de zomer in volle hevigheid is losgebarsten is het vaak warm 's nachts. Nou zijn daar tegenwoordig allemaal oplossingen voor. Verkoelende kussens, zomerdekbedden, verkoelende matrassen. "Je kunt tegenwoordig echt alle kanten op. Of het nou gaat om de maat van het bed of het soort kussens. Voor iedere wens is een bed te krijgen. We leveren veel aan Texelse particulieren, maar ook de logiesverstrekkers zijn een belangrijke doelgroep voor ons natuurlijk. De economie trekt aan en de eisen van toeristen worden strenger. Een goed bed is een onderdeel van een goede vakantie. Hygiëne speelt een grote rol. Ik zou zelf in vakantiewoningen ieder jaar nieuwe kussens aanschaffen bijvoorbeeld", besluit Karin. Meer over de bedden de wooninrichtring van Bosma Slapen en Meer op www.bosmaslapen.nl.