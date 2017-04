Familie Vermeulen neemt Kombuis over

Verhuur van appartementen, een eigen fietsenzaak en sinds deze week eigenaar van de Kombuis op de haven van Oudeschild. Het ondernemersbestaan van de familie Vermeulen uit Den Hoorn kent een bijzonder verloop.

Het begon allemaal in de jaren tachtig met de verhuur van een caravan op de Bregkoog. Eddy Vermeulen werkte destijds als onderhoudsmonteur voor de eigen vrachtwagens van Rab in Oudeschild en Annegré werkte bij het voormalige Sint Jan in Den Burg. "We woonden destijds aan de Krakeling in Den Burg, maar dat was ons te rustig. We wilden graag wat meer doen."

Dat vertaalde zich in 1988 in de verhuur van appartementen in Den Hoorn en een verhuizing naar het loodsendorp. In december 1995 namen Eddy en Annegré de fietsenzaak van Hendrik Troost aan de Herenstraat over, waarmee een nieuw hoofdstuk aan het ondernemersbestaan werd toegevoegd. Eddy bouwde zijn bestaan als onderhoudsmonteur van vrachtwagens af. In 2003/2004 werd Vermeulen Bikes verbouwd en uitgebreid tot wat het nu is. De familie haakte meteen in op de opkomst van de elektrische fiets. Dat was techniek en dat sprak Eddy met zijn technische achtergrond aan.

De kinderen Inge, Sander en Jacco groeiden op met de fietsenzaak en gingen daar ook aan de slag voor een baantje. De belevingen waren wisselend. Sander pakte het snel op en Jacco vroeg zich, zo wordt smakelijk verteld tijdens een gesprek, na één dag al af wat er leuk was aan het repareren van een fiets. Hij stond rap bij Paal 9 in de afwas en later in de bediening en was daar op zijn plek.



De ontwikkelingen bij de fietsenzaak stonden intussen allerminst stil: het aantal verhuurfietsen groeide sinds de overname in 1996 van 70 tot 750 nu. De verhuur vindt plaats vanuit de zaak aan de Herenstraat en op camping Loodsmanduin. De opslag van de fietsen is in Oudeschild. De familie Vermeulen ging ook mee in de opkomst van aangepaste elektrische fietsen voor mensen die mindervalide zijn. "We hebben er twaalf in de verhuur. Dat varieert van aangepaste fietsen waar je met zijn tweeën op kunt rijden tot fietsen met een rolstoel en fietsen met een plateau waar een rolstoel op kan staan. We hebben ze voor gasten, maar ook voor mensen die eens willen proberen hoe een aangepaste fiets bevalt."

Ruim een jaar geleden hoorde de familie Vermeulen dat Ingrid Hennink opvolging voor de Kombuis zocht. Annegré kwam haar tegen in de Sligro, stapte na even aarzelen op Ingrid af en vervolgens zaten ze al snel met elkaar om tafel. Sinds maandag zijn Jacco, Sander, Annegré en Eddy als vier firmanten de nieuwe eigenaar. Jacco wordt het gezicht van de Kombuis, Sander wordt het gezicht van de fietsenzaak, Annegré doet de verhuur van fietsen op Loodsmanduin en Eddy de administratie en onderhoud. Inge zit als medewerker fulltime in de fietsenzaak.

Bedoeling is dat de Kombuis zich als restaurant verder ontwikkelt. "Ingrid heeft een prachtige zaak overgedragen. Je kan zien dat ze altijd is blijven ontwikkelen." Of het ooit tot een combinatie van beide zaken komt, is vooralsnog de vraag. Jacco: "Het is nu makkelijker om voor groepen op de haven de fietsen alvast klaar te zetten en de sleutels bij de Kombuis neer te leggen." Eddy: "Maar we gaan geen fietsen verhuren bij de Kombuis en we gaan geen broodjes verkopen bij de zaak in Den Hoorn. Dat houden we uit elkaar."



Zaterdag 8 april is er van 15.30 tot 18.00 uur de gelegenheid om te zien hoe de familie Vermeulen de Kombuis heeft ingericht en om kennis te maken.